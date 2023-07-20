İYİ Parti’de büyük kriz! Meral Akşener diktatörlüğünü ilan etti! İstifa isteyen partiden gönderiliyor! Ethem Baykal’dan FETÖ göndermesi

Kesin ihraç istemi ile Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiğimi haberlerden duydum. Hatalı kararlarına hatalı dediğim için ise ve Genel Başkan Adayı olarak adım geçtiği içinse bu sevk benim için ONUR MADALYASIDIR. Partimdeyim ve beni disipline sevk edenlerin her kararı da tartışılacak bu süreçte BAĞIMSIZ YARGI ÖNÜNDE ve TÜRK MİLLETİ HUZURUNDA!