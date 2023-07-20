İYİ Parti'de büyük kriz! Meral Akşener diktatörlüğünü ilan etti! İstifa isteyen partiden gönderiliyor! Ethem Baykal'dan FETÖ göndermesi
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde büyük hezimet yaşayan İYİ Parti'de Meral Akşener'e karşı istifa çağrısı yapan üyeler teker teker partiden ihraç edilmeye başlandı. Akşener'in talebi doğrultusunda ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen isimlerden biri de İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal oldu. Baykal, Akşener'e yaptığı paylaşımlarla tepki gösterirken; "Parti Fetnokrat yapıdadır" ifadesi kullanarak FETÖ göndermesi yaptı. İYİ Parti GİK üyesi Günay Kodaz ise "Dağdan topladıkları ile bağdakileri kovmaya çıkmışlar." dedi.
Millet ittifakı ile ortak girdiği genel seçimleri kaybeden İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e istifa çağrısında bulunan eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal ve İYİ Parti GİK üyesi Günay Kodaz kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
MUHALİF HAREKET BAŞLATAN İSİMLERE ÇİZİK!
Türkiye Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimler sonucunda oyunu istikrardan yana kullanırken seçimi büyük bir hazimetle kaybeden Millet ittifakı bileşeni İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı muhalif sesler yükselmeye başladı.
Akşener kendisine muhalif olan parti üyelerini birer birer partiden ihraç ederken son olarak Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla içlerinde eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ın ve İYİ Parti GİK üyesi Günay Kodaz'ın olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
ERDOĞAN'A DİKTATÖR DİYENLER KENDİ DİKTATÖRLÜĞÜNÜ İLAN ETTİ
Türkiye için büyük bir önem arz eden 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek için bir araya gelen Millet ittifakı bileşenleri seçimi büyük bir hezimetle kaybetmesinin ardından partileri içerisinde muhalif sesler yükselmeye başladı. Seçimden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyerek algı oluşturmaya çalışan muhalefet parti liderleri koltuklarını bırakmamak için kendi diktatörlüklerini ilan etti. Millet İttifakı Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa etmesi için çağrıda bulunanlar birer birer partiden ihraç edilmeye başlandı.
AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU İLE AYNI YOLDA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde yükselen istifa çağrılarını durdurmak için parti örgütlerini kendisine bağladı. Genel başkanlık koltuğunu korumak uğruna istifa çağrıları yapan isimleri de ihraç etmeye başladı. Kurultay sürecinde olan İYİ Parti'de de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı istifa çağrıları yapılıyor. Akşener kendisine karşı muhalif olan isimleri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yöntemle partiden göndermeye başladı.
BAYKAL VE KODAZ TEPKİ GÖSTERDİ
Eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ın da içinde olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilirken Baykal, "Seviye alçakla çukur arasındadır. FETÖ'den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı siyaset şüpheli kalacaktır. Parti Fetnokrat yapıdadır" diyerek tepki gösterdi.
GİK üyesi Günay Kodaz da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla duruma tepki gösterdi. Kodaz, "Dağdan topladıkları ile bağdakileri kovmaya çıkmışlar." dedi.
Kodaz paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
İhraç nedenim bu kalemi kurultay öncesi dağıtmış olmam olabilir! Bu kalemi kullanarak blok listedekileri bu kalem ile çizen üst kurul üyelerimiz başımı siz yakmış olabilirsiniz. Çiziklerin intikamı filmin adı.
Kesin ihraç istemi ile Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiğimi haberlerden duydum. Hatalı kararlarına hatalı dediğim için ise ve Genel Başkan Adayı olarak adım geçtiği içinse bu sevk benim için ONUR MADALYASIDIR. Partimdeyim ve beni disipline sevk edenlerin her kararı da tartışılacak bu süreçte BAĞIMSIZ YARGI ÖNÜNDE ve TÜRK MİLLETİ HUZURUNDA!
Biz yangına körükle gitmiyoruz ama birileri elinde benzin bidonu yangına benzin döküyor! DAĞDAN TOPLADIKLARI İLE BAĞDAKİLERİ KOVMAYA ÇIKMIŞLAR. HODRİ MEYDAN!
@iyiparti benim ve arkadaşlarımın evidir. Orayı biz binbir emekle kurduk, Kimse beni evimden kovamaz! 8 yıllık ömrümüzü, paramızı,emeğimizi size feda etmeyeceğiz.Haklarımı sonuna kadar savunacağım.Hukuk devleti ve demokrasi ülkesindeyiz! Hakkımızı yediği için özür dilemesi gerekenler bir de üstüne bizi kovacakmış!Yok yaaa! Nerede bu yoğurdun bolluğu derler adama.Adaletin kestiği parmak acımaz! Nokta
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