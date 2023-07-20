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Terörden aranıyordu! Sınır kapısında yakayı ele verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Terörden aranıyordu! Sınır kapısında yakayı ele verdi

Son dakika haberi...Edirne'de, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan bir kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı. H.H'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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