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Mevlüt Çavuşoğlu’na Macaristan’dan ‘Liyakat Nişanı’ madalyası!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Mevlüt Çavuşoğlu’na Macaristan’dan ‘Liyakat Nişanı’ madalyası!

TBMM Temsilcisi, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novk tarafından Macaristan Liyakat Nişanı madalyası takdim edildi.

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