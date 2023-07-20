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CHP'yi sarsan 'darbe toplantısı'nın şifreleri A Haber'de konuşuldu! Eski CHP Genel Başkanı Yardımcısı Yılmaz Ateş: CHP'de sonuçlar kasetle belirleniyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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CHP’yi sarsan ’darbe toplantısı’nın şifreleri A Haber’de konuşuldu! Eski CHP Genel Başkanı Yardımcısı Yılmaz Ateş: CHP’de sonuçlar kasetle belirleniyor

CHP’de Ekrem İmamoğlu tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan “değişim” adı altında “darbe girişimi” video konferans toplantısının patlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu durum "CHP'de kaset savaşları mı başladı?" sorusunu akıllara getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP’yi ve gündemi bomba gibi sarsan skandal kaset kaydının bilinmeyenlerini A Haber’de aktardı. Ateş, “CHP’de 2010 yılından bu yana antidemokratik gelişmeler oluyor.” ifadelerini kullandı. Öte yandan kaset kumpaslarına yönelik konuşan Ateş, “CHP’de sonuçlar kasetle belirleniyor.” dedi. Ateş ayrıca, CHP Grup Başkanı Özel'in, İmamoğlu'ndan talimat aldığını dile getirdi.

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