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Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2023
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Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 3 FETÖ’cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

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