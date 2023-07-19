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Azerbaycan'a ÇARE oldu! Yerli ve milli radar ekranı kullanımda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2023
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Azerbaycan’a ÇARE oldu! Yerli ve milli radar ekranı kullanımda

Yerli ve milli olanaklarla geliştirilen Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) sistemi Azerbaycan'da da kullanılmaya başlandı. Açıklama Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, hava trafik yönetimi alanında tamamen yerli ve milli olanaklarla geliştirilen Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) sisteminin, Azerbaycan'da kullanılmaya başladığını duyurdu.



DHMİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen ÇARE sisteminin Türkiye'de 40'tan fazla havalimanında kullanıldığı belirtildi. Hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine ve hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürmesine imkan tanıyan sistemin, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan iş birliği sözleşmesi kapsamında Bakü Haydar Aliyev, Gence ve Fuzuli havalimanlarına kurulduğu ifade edildi. Kullanıcılara eğitim verildikten sonra saha testleri başarıyla tamamlanan sistemin, Azerbaycan hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılmaya başladığı kaydedildi.

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