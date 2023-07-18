ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! 103. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? egm.gov.tr

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav sonuçları www.egm.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023!