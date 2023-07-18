ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! 103. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? egm.gov.tr
"103. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşların 24 Haziran'da girdiği sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "ÖGG açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" İşte, cevabı...
"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav sonuçları www.egm.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023!
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınavı 24 Haziran tarihinde gerçekleşti. EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde ilan edilecek.
ÖGG SINAV TAKVİMİ
25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.
04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adaylar TC Kimlik No ile sorgulama yapacak.
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