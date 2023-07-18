CHP'den sanat müzesi görünümlü LGBT propagandası! Hedefte çocuklar var
Dünya genelinde hızla yayılan ve aile kavramına büyük zarar veren LGBT akımının Türkiye'deki "silahtarlığını" CHP üstlendi. Eskişehir Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yer alan bir sergi tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Sergiye 7-14 yaş aralığındaki çocukların da özellikle davet edildiği görüldü.
Eskişehir, Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yapılan LGBT propagandası tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi.
'YAŞ SINIRLAMASI OLMAKSIZIN ZİYARET KABUL EDİLİYOR'
Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.
TUVALET AYNASINA 'AYŞE FATMA'YI SEVİYOR' YAZMIŞLAR
Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS BOŞ kontenjanlar, Taban puanları ve Başarı sıralaması! 160-170-190- 200 puanla alan üniversiteler ve bölümleri! 2-4 yıllık önlisans, lisans…
- 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
- Muharrem ayı ilk gecesi yapılacak ibadetler! En faziletli Muharrem ayı zikirleri, ayet ve hadisler...
- 2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?
- Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? 2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua! Türkçe, Arapça okunuşu...
- Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!
- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Erciyes Üniversitesi taban puanları, 2 - 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
- Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 | Atatürk Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler
- Gazi Üniversitesi taban puanları ve bölümleri 2023! Gazi Üniversitesi 2-4 yıllık bölüm kontenjanları!
- Ankara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2023 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
- 'Kharoon' sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Türkiye'de termometreler zirveyi görecek! Yarından itibaren...
- Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023 | Hacettepe Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler, kontenjanları ve başarı sıralaması!