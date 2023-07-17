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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangınla mücadeleye destek: 16 ton yangın bombası atıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yangınla mücadeleye destek: 16 ton yangın bombası atıldı

Her yaz sıcak havalardan dolayı çıkan orman yangınlarına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere itfaiye ve tüm güvenlik güçleri yangınları durdurmak için yoğun bir mesai harcıyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "14-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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