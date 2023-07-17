HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi
"HSK kararname açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılırken, son dakika gelişmesi yaşandı. HSK Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni açıkladı. Kararnameye göre, 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İşte, isim isim atama listesi...
HSK kararnamesi son dakika açıklandı! HSK'nın adli ve idari yargı kararnamesi ile 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Peki, HSK atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi...
ATAMA YAPILAN İLLER!
Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti.
Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.
Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.
3 BİN 423 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ"
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni açıkladı. Kararnameye göre, 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.
"YARGI TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN"
Kararname ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:
"Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."
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- HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi
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