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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü! Tahıl Anlaşması'nda son gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü! Tahıl Anlaşması’nda son gelişmeler...

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler ele alındı.

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