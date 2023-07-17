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Bursa'da skandal olay! Vatandaşlar gereğini yaptı: Çarşafın bana değmesin tiksiniyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Bursa’da skandal olay! Vatandaşlar gereğini yaptı: Çarşafın bana değmesin tiksiniyorum

Bursa’da toplu taşımaya binen çarşaflı bir kadın, başka bir kadının "Çarşafın bana temas ediyor, tiksiniyorum" şeklinde hakaretine maruz kaldı. Diğer yolcular ise hakaret eden kadına tepki göstererek özür diletti. Görüntülerde vatandaşların, "Saygı duyacaksın, özür dile. O kadar tiksiniyorsan otobüse binme, taksiye bin git. Çıplak olunca sesiniz çıkmıyor." sözleri dikkatlerden kaçmadı.

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