16 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri KKTC'de sıcak hava nedeniyle dışarıda çalışmak yasak

KKTC'de sıcak hava nedeniyle dışarıda çalışmak yasak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
ABONE OL
KKTC’de sıcak hava nedeniyle dışarıda çalışmak yasak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan karara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sıcak hava koşulları nedeniyle 17-21 Temmuz'da belirli saatlerde dışarıda, güneş altında çalışılması yasaklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA