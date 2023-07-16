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Bir yangın haberi de Bursa'dan! 1.5 saatte kontrol altına alındı

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Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Bir yangın haberi de Bursa’dan! 1.5 saatte kontrol altına alındı

Son dakika haberi...Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Havadan ve karadan yangına müdahale devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre; ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tarlada çıkan, rüzgarın da etkisiyle ormana doğru ilerleyen anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir tarlada bugün saat 14.30 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Alevlere bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekipler, alevlerin Menteşe Mahallesi'ndeki ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangının, yakılan anızdan çıktığını söyleyen Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, "Anızlık alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alınmış olup şu an itibariyle soğutma çalışmasına başlanmıştır" dedi.

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