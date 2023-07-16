Bir yangın haberi de Bursa'dan! 1.5 saatte kontrol altına alındı
Son dakika haberi...Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Havadan ve karadan yangına müdahale devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre; ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir tarlada bugün saat 14.30 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Alevlere bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekipler, alevlerin Menteşe Mahallesi'ndeki ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Yangının, yakılan anızdan çıktığını söyleyen Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, "Anızlık alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alınmış olup şu an itibariyle soğutma çalışmasına başlanmıştır" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Terzi 2. sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi ikinci sezon var mı, başlayacak mı? Yayın tarihi...
- EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır? 48 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi şartları...
- DEPREMZEDE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi müjdesi! Yerinde Dönüşüm Projesi başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Konut / iş yeri ödeme planı...
- 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı
- DGS SINAV YORUMLARI 2023! DGS nasıl geçti, sorular zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Geometri... Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öğrenci yorumları Twitter!
- İbrahim Saraçoğlu tarifi! 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! Basen ve göbeği eritmek için günde 1 bardak...
- Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl başvurulur? VATANDAŞLIK MAAŞI SON DURUM 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
- 4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 + %5 EK ZAM! SSK- Bağkur emekli maaşları hesaplara yansıdı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
- ÖSYM DGS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR | DGS sınav soruları ne zaman yayınlanacak 2023?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı 2023?
- Küçük çaplı servet sahibi olabilirsiniz! 250.000 TL'lik eski banknotu olanlar dikkat! Eski kıyafet ceplerinizi kontrol edin! Eğer varsa...