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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır. Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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