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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı

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Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin öğretmen için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan "PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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