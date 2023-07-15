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Osmaniye'de orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Osmaniye’de orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde saat 11.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Toplam 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel yangını söndürme çalışmalarına katılırken, bölgeye yakın bazı evler güvenlik güçleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

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