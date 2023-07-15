Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan net FETÖ mesajı: Dünyayı dar etmeye devam edeceğiz

"FETÖ'YLE MÜCADELE DEVLETİMİZİN EN ÖNCELİKLİ GÖREVLERİNDEN BİRİDİR"

Dışişleri Bakanı Fidan, "FETÖ ile mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanlığını üstlendiğim günden itibaren FETÖ'yle mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Milletimizin tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri, Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suiistimal ettiler." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, gerçek yüzünü görenlere karşı her türlü kumpası kurduğunu kaydeden Fidan, 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla Başkan Erdoğan'a ve devlete boyun eğdirmeye çalıştıklarını ve nihayet 15 Temmuz ile son hamlelerini yaptıklarını söyledi.