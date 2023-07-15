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New York Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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New York Türkevi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği!

New York’taki Türkevi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. Programa, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı. Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Önal, “Türkiye'de yıllardır FETÖ'den kaynaklanan terör tehdidini azaltmayı başardık ancak buna rağmen daha yapılacak çok şey var." diye konuştu. Özgür ise konuşması sırasında, "O gün sıradan vatandaşların kahramanlara dönüştüğü gündü. O gün şehit olanlara şimdi ‘Türkiye asrının kahramanları’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

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