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Resmi Gazete yayımlandı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros ataması...

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Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Resmi Gazete yayımlandı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros ataması...

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı. Öte yandan, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi.

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