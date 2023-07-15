AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?
GÜNDEM ahaber.com.tr
"AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi yaz okulu akademik takvime göre 3 Temmuz'da başlayan yaz okulu 7 hafta sürüyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?
"AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Yaz okulu sınavının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.
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- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?
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