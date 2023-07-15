"AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?