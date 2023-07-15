FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe! Örgütün para deposuna baskın

ÖRGÜT ÜYELERİNİ AKTİF ETMEK İÇİN YENİDEN YAPILANDILAR

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından yapılan binlerce operasyona rağmen örgütü etkin halde tutmaya çalışan üyeleri yeni yöntemler doğrultusunda örgüt faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. FETÖ, örgüt içerisinde yaşanan çöküşü minimum dereceye indirmek için, örgüt kapsamında adli islem gören, yargılanan ve yargılama sürecinde aleyhe beyanlarda bulunmayan, etkin pismanlık hükümlerinden faydalanmayan sahıslardan firar olarak aranan, tahliye olan, olmayan kısacası "Örgüte Sadık" olan "YUSUF" veya "YUSUF AİLELERİ" olarak adlandırdıkları mensuplarına finans desteği sağlamak amacıyla hücre şeklinde para transferleri gerçekleştiriyorlar.