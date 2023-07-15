FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! Örgütün para deposuna baskın
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren işletmenin örgüte ait olduğu, himmet paralarının biriktirildiği ve yine örgütün güncel üyelerine dağıtıldığı ortaya çıktı. Adeta örgütün para deposu olduğu ortaya çıkan işletme emniyet tarafından basıldı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında örgütün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sorusturmalarda; örgütün son dönemlerde yeniden yapılanma içerisine girdigi ve faaliyetlerine hız verdigi, örgüt yönetici ve üyelerinin sempati ve iltisak boyutunu aşacak sekilde FETÖ'nün amaç edindigi gayeleri benimseyerek hiyerarsik yapıya dâhil oldugu belirlendi.
ÖRGÜT ÜYELERİNİ AKTİF ETMEK İÇİN YENİDEN YAPILANDILAR
15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından yapılan binlerce operasyona rağmen örgütü etkin halde tutmaya çalışan üyeleri yeni yöntemler doğrultusunda örgüt faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. FETÖ, örgüt içerisinde yaşanan çöküşü minimum dereceye indirmek için, örgüt kapsamında adli islem gören, yargılanan ve yargılama sürecinde aleyhe beyanlarda bulunmayan, etkin pismanlık hükümlerinden faydalanmayan sahıslardan firar olarak aranan, tahliye olan, olmayan kısacası "Örgüte Sadık" olan "YUSUF" veya "YUSUF AİLELERİ" olarak adlandırdıkları mensuplarına finans desteği sağlamak amacıyla hücre şeklinde para transferleri gerçekleştiriyorlar.
FETÖ'NÜN PARALARININ BİRİKTİĞİ İŞLETME TAKİBE ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları kapsamında örgüt faaliyetinde bulunan ve FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yüzlerce operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında FETÖ'nün Güncel Finans Kaynağı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir işletme takibe alındı. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren işletme emniyet güçleri tarafından takibe alındı. Dükkanda FETÖ'ye ait paraların biriktirilerek gizlilik içerisinde örgüt mensuplarına dağıtıldığı öğrenildi.
İŞLETME GÖREVLİSİ ESKİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI
Aylarca yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından işletmede çalışanlar gözaltına alındı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında süt ürünleri satan işletmede görevli Enis D., isimli şüphelinin daha öncede eşiyle birlikte FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevinde yattığı ve yargılandığı davada hüküm giydiği ortaya çıktı. Savcılığı FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 2022 yılında gerçekleştirdiği bir operasyonda gözaltına alınarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen bir şüpheli de Enis D.'nin örgüt üyesi olduğunu aktif olarak örgütte faaliyette bulunduğunu bildirdi.
GÜNCEL YAPILANMANIN FİNANS AYAĞI DEŞİFRE OLDU
FETÖ'nün finans yapılanmasında görev aldığı belirlenen Enis D.'nin işletmeye gelen örgüt mensuplarına yine örgüt tarafından çeşitli yöntemlerle getirilen paraları dağıttığı emniyet güçleri tarafından takip sırasında fotoğraflandı. Emniyette ifadeye alınan şüpheli ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek daha önce FETÖ üyeliğinden tutuklandığını ancak güncel yapılanmada yer almadığını iddia etti.
12 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İfadesinin ardından adliyeye getirilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Enis D.'nin FETÖ'nün güncel olarak yapılanmaya çalışan ekip içerisinde finans ayağını teşkil eden ekipten olduğunu vurgulayarak 'Örgüt Üyeliği' suçundan iddianame düzenledi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe - Neftçi Bakü canlı izle! Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz'da sela neden okunur, anlamı nedir?
- SSK-SGK, Bağkur'a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak...
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?
- 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis'ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...
- 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı?
- YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?
- ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması! YKS 2023 tercih sıralaması...
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?
- 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLÜ! 15 Temmuz anlamlı, duygusal, yeni, yazılı ve resimli ve Türk Bayrağı görselleri - mesajları...
- Mauro İcardi'ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray'a transferi askıya...