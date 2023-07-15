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İletişim Başkanlığından "üniversite harçları geri getirildi" iddiasına yalanlama

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Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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İletişim Başkanlığından üniversite harçları geri getirildi iddiasına yalanlama

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve YÖK, üniversite harçlarının geri getirildiğine dair iddiaları yalanladı. "Harç yalanı" sosyal medya paylaşımları ile başlarken; Cumhuriyet, Oda TV, Aykırı gibi fondaş medya da yalanı yaydı.

CHP yandaşı medyanın 'öğrenci harçları geri geldi' iddiası yalan çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada üniversite harçlarının geri getirildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "'Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek.' iddiası doğru değildir. Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Üniversite harçlarına yönelik yapılan manipülasyona Yüksek Öğretim Kurumu'ndan da açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, geçen yıllarda olduğu gibi, program sürelerini aşmadıkları sürece yine harç ödemeyecekler. Karar'da yer alan 1. maddenin 3. fıkrası şöyle:

"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarlar' %40 artırımlı olarak ödenir."

Aynı maddenin geçen yıl yayımlanan kararda da yer aldığını belirten YÖK, "Maddede belirtilen öğrencilerin ödemeleri gereken ücretler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir" bilgisini verdi.

FONDAŞ HABERİ DEĞİŞTİRDİ AMA KAÇAMADI
Sosyal medyada başlatılan manipülasyona fondaş medya da katıldı. Başta Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV, Oda TV, Aykırı, Solcu Gazete ve Birgün gibi fondaş kurumlar "Üniversitede harçlar geri geldi" yalanını yaydı. Yapılan açıklamaların ardından fondaş medya organları haberlerini güncellerken, Cumhuriyet'in eski haberi Google aramalarında kaldı.

İşte o içerikler



*Cumhuriyet

*Cumhuriyet

*Aykırı

*Solcu Gazete

*Oda TV

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