FETÖ’nün CIA bağlantıları! 1999’da başlayan kirli işbirliğinin perde arkası

Darbecilerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

ABD ETKİSİYLE BÜYÜYEN ÖRGÜT

Fethullah Gülen 1992 yılında ABD'de 55 gün kaldıktan sonra, 1997'de yeniden Amerika yolunu tuttu ve birçok kişiyle görüşerek operasyon ağını büyüttü. Her dönem egemen güçlerle saf tutan FETÖ, 28 Şubat 1997 darbesinde, darbecilerin yanında durdu. Askerleri övüp, hükümetin devrilmesi hakkında konuşup yorum yaparken, bu dönem gerçekleşen kamu ihraçları, başörtü yasağı gibi olaylara karşı sessiz kaldı; çünkü darbe FETÖ'nün amaçları için bulunmaz bir fırsattı.

FETÖ, "Postmodern Darbe" ismi verilen 28 Şubat'tan sonra, orduda açılan pozisyonlara, kendi tarafındaki askerlerin getirilmesini sağladı. 15 Temmuz ihanetine giden süreçte, örgüt orduya sızmaya devam etti. Gülen'in 1998'de Papa ile görüşmesi, FETÖ'nün etki alanının ne kadar genişlediğini bir kez daha ortaya koydu. Elebaşı Gülen, 1999 yılında kendisine dava açılacağını duyunca ABD'ye kaçtı. İçinde CIA ajanlarının da olduğu 30 kişinin referansıyla oturma izni alarak Pensilvanya'ya yerleşti. Yıllar boyu devletin her kademesine sızan FETÖ'cülerin sayısı ve etkisi 2000'li yıllarda daha da büyüdü.