15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
"15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi tatiller arasında yer alan özel günlerde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Böylece vatandaşlar şehrin farklı noktalarındaki kutlama ve törenlere toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak katılım sağlıyor. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
"15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
15 TEMMUZ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MARMARAY, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?
Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor. Bu noktada Marmaray, metro, metrobüs, tramvay gibi yoğun kullanılan toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.
ANKARA'DA 15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.
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