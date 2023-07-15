"15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...