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Dünyanın gözü Tahıl Koridoru anlaşmasında! Türkiye yeniden devrede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Dünyanın gözü Tahıl Koridoru anlaşmasında! Türkiye yeniden devrede

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta arabulucu rolünü üstlenen Türkiye, küresel çapta yaşanması muhtemel gıda krizini önlemek için oluşturulan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için yeniden devreye girdi. 17 Temmuz'da bitecek anlaşmada süre uzatımı için Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıkları kanalları ile çift yönlü bir diplomasi yürütüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Karadeniz'deki tahıl koridorunun süresi, 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren Türkiye'nin yürüttüğü lider diplomasisi ile 120 gün uzatıldı. İkinci uzatma 19 Mart 2023'te sağlandı. Rusya'nın tutumu nedeniyle ikinci uzatmanın süresi 60 gün olarak belirlendi. Anlaşma 19 Mayıs tarihinden itibaren de Türkiye'nin etkin lider diplomasisi ile 3'üncü kez iki ay süreli olarak uzatıldı.

RUSYA SOĞUK
Anlaşmanın süresi 17 Temmuz 2023 tarihinde dolacağı için yeni ve dördüncü bir uzatma kararı alınması gerekiyor. Ancak Rusya anlaşmanın uygulamada sadece Ukrayna'nın lehine işlediği kendi ürünleri ile gübrenin sevkinin sağlanamadığı gerekçeleri ile uzatmaya soğuk yaklaşıyor.

Türkiye ise, yoksul Afrika ülkeleri açısından da önem taşıyan anlaşmanın 4'üncü kez uzatılması için BM ile istişare içinde hem Dışişleri hem de Milli Savunma Bakanlığı kanalı ile çift yönlü bir diplomasi yürütüyor.

22 Temmuz'da birinci yılını dolduracak Tahıl Koridoru anlaşması ile geçen süre içinde Karadeniz üzerinden yaklaşık bin gemi ile 32 milyon tonun üzerinde tahıl taşındı.

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