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TBMM’de 15 Temmuz töreni! İsmail Kahraman CHP'li Özgür Özel'le yaşadıkları anıyı paylaştı: Milli Görüş ceketini giymek de varmış...

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Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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TBMM’de 15 Temmuz töreni! İsmail Kahraman CHP’li Özgür Özel’le yaşadıkları anıyı paylaştı: Milli Görüş ceketini giymek de varmış...

FETÖ'cü hainleri bozguna uğratan Türk milleti, aynı ruh ve şahlanışla Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anıyor. Hainlerin bombalarına ve kurşunlarına karşı liderinin önderliğinde canı pahasına direnen kahraman şehit ve gazileri asla unutulmayacak. 2016’da darbeci pilotların bombaladığı Meclis’te yaşanan birliktelik düzenlenen programla tekrar vurgulandı. Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP'li Özgür Özel ile yaşadıkları bir anıyı paylaştı. Özel'in kürsüye çıkarken ceketi olmaması nedeniyle kendisine ceket verdiklerini söyleyen Kahraman, Özel'in de "Kadere bak. Milli Görüş ceketini giymek de varmış" dediğini söyledi.

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