15 Temmuz 2023 bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü banka, noter çalışıyor mu?

"15 Temmuz'da bankalar açık mı olacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu yıl 15 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu sebeple banka, noter ve eczanelerin çalışma araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Temmuz 2023 bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İşte, detaylar...