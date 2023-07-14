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15 Temmuz 2023 bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü banka, noter çalışıyor mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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15 Temmuz 2023 bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü banka, noter çalışıyor mu?

"15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Resmi kurum ve kuruluşlar her yıl 15 Temmuz'a denk gelen günde kapalı oluyor. 2023 yılında da15 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bankalar kapalı mı olacak? İşte cevabı...

"15 Temmuz'da bankalar açık mı olacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu yıl 15 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu sebeple banka, noter ve eczanelerin çalışma araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Temmuz 2023 bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İşte, detaylar...

TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. 15 Temmuz 2023 Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de tüm bankalar kapalı olacak.

15 TEMMUZ 2023 ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2023 Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargolar kapalı olacaklar. Kargo şubelerinin kaplı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

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