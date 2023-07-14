Son dakika: Ek bütçe resmen yasalaştı! En büyük pay AFAD'a ayrıldı! Öncelik deprem bölgesi olacak
Ek bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından yasalaştı. Bütçede en büyük pay Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrılırken bütçenin toplamının 1 trilyon 119 milyar lira olduğu da açıklandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.
1 TRİLYON 119 MİLYAR LİRA
Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılacak.
1 EKİM'E KADAR ARA VERİLDİ
Bu arada 4. maddenin kabul edilmesinin ardından, teklifin tümü oylamaya sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alarak, katkı veren herkese teşekkür etti, teklifin ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi. Daha sonra oylamaya sunulan teklif kabul edildi.
TBMM Başkanvekili Önder, birleşimi 1 Ekim Pazar günü toplanmak üzere kapattı.
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