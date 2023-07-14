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Başkan Erdoğan diplomasisi dillerden düşmüyor! Almanya Başbakanı Olaf Scholz: AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Başkan Erdoğan diplomasisi dillerden düşmüyor! Almanya Başbakanı Olaf Scholz: AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum

Türkiye'nin kritik öneme sahip demokratik seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle çıktığı yoldan zaferle ayrılması, dünya çapında büyük ses getirmişti. Türkiye son dönemde yerli ve milli olarak geliştirdiği politikalar ile gündemden düşmüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ilişkilerine değinerek, “AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum” dedi.

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