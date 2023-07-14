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Avrupa’da sıcaklık tehlikeli bir boyuta ulaştı! İtalya’da kırmızı alarm: 48 dereceye ulaşması bekleniyor…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Avrupa’da sıcaklık tehlikeli bir boyuta ulaştı! İtalya’da kırmızı alarm: 48 dereceye ulaşması bekleniyor…

Aşırı sıcak hava dalgası, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de tehlikeli boyuta ulaştı. İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Hava sıcaklıklarının hafta sonu rekor seviyelere ulaşabileceği tahmin ediliyor. Özellikle Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşması bekleniyor. Öte yandan, İtalya'da 2022 yazında aşırı sıcaklar nedeniyle tahmini olarak 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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