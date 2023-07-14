İstanbul yeniden fethedilecek! AK Parti 31 Mart 2024 için kolları sıvadı: Başarının formülleri üretiliyor

2023 seçimlerinin ardından 3 kez toplanan ekip 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerin sonuçlarını analiz ediyor. Hangi seçimde nerelerde artış ve düşüş yaşandığının sebeplerinin siyasi MR'ı çekiliyor. Başta muhalefetin elinde bulunan 11 il olmak üzere 81 ilin tamamında oylarını artırmanın yollarını arayan AK Parti ekibi, seçim kampanyası için de hazırlıkları başlatıyor. Seçim sonuçlarını etkileyen tüm unsurların detaylı olarak çözüm önerileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

HEDEF KAYBEDİLEN BELEDİYELERİ ALMAK

AK Parti, 2024 seçimlerinde başarıya götürecek strateji için çalışmalarını hızlandırdı.

Başarısızlıkların üzeri örtülmeden en ince detayına kadar cerrah titizliği ile çalışan birimler kendi alanları ile ilgili sunumları da ekiplerle paylaştı. İstanbul ve Ankara için özel bir program uygulanacak. 2 şehirde oyların düşmesine neden olan en önemli 6 sorun sıralandı. Sorunlar "yasadışı göçmen ve sığınmacılar, taksi, trafik, fahiş kira, ekonomik sıkıntılar, kentsel dönüşüm" olarak belirlendi. Seçim öncesi bu alanlara yoğunlaşılacak. Hedef kaybedilen il ve ilçelerin kazanılması olacak.