14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan duyurdu! Tahıl koridorunda kritik gelişme: Putin Türkiye'ye geliyor

Başkan Erdoğan duyurdu! Tahıl koridorunda kritik gelişme: Putin Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan duyurdu! Tahıl koridorunda kritik gelişme: Putin Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. " dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA