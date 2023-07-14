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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Genel sekreteri Stoltenberg ile görüştü

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Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Genel sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibinin ele alındığı bildirildi.

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