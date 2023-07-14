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AK Parti'de 2 il başkanlığına atama

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Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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AK Parti’de 2 il başkanlığına atama

AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı. Yapılan açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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