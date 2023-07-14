15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir! Bayrağını ve vatanının şerefini canı pahasına korudu...

BAYRAĞINI VE VATANININ ŞEREFİNİ CANI PAHASINA KORUDU

Çil yavrusu gibi dağılan darbeci askerler namlularını Halisdemir'e çevirdi. Arkasından sıktıkları 17 kurşun onun adını milletin kahramanları arasına yazdırdı. Üniformasının, bayrağının ve vatanının şerefini canı pahasına korudu.

6 yıl önce şehit olan Kahraman askerin Niğde'deki kabri hiç boş kalmadı. Ona minnet borcunu dualarla ödemek isteyenler Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesindeki kabri başında buluşmaya devam ediyor.