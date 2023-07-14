15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir! Bayrağını ve vatanının şerefini canı pahasına korudu...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir verdiği destansı mücadeleyle tarih yazdı. Vatanına ihanet eden Semih Terzi'yi öldüren şehit Ömer Halisdemir bayrağını ve vatanının şerefini canı pahasına korudu. İşte 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir'in destansı kahramanlık hikayesi...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış bir grup FETÖ'cü asker tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi, halkın direnişi ile geri püskürtüldü. Canı pahasına sokağa çıkarak vatanını koruyan kahraman Türk milletinin destansı mücadelesiyle tarih yazdı.
ÜNİFORMALI HAİNLER NAMLULARINI HALKA DOĞRULTTU
Milletin bağımsızlığına kast edenler 15 Temmuz 2016 gecesi harekete geçti. Bomba ve kurşun sesleri kulakları sağır ederken tanklar caddelerde milleti sindirmeye çalışıyordu. Üniformalı hainler namlularını halka doğrultmaktan geri durmuyordu.
BİR KAHRAMANIN HİKAYESİ: ÖMER HALİSDEMİR
Darbeci general Semih Terzi de millet egemenliğine pranga vurmaya çalışan hainlerdendi. Hedefinde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahı vardı. Üniformalı teröristler darbeci generali, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ise karargahı koruyordu.
İhaneti öğrenen Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı vakit kaybetmeden yıllardır omuz omuza çarpıştığı askerini aradı.
"SEMİH TERZİ VATAN HAİNİDİR ONU, KARARGAHA GİRMEDEN ÖLDÜR"
Verdiği emir darbe planını boşa çıkaracak ilk adımlardan biriydi. Aksakallı, "Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir onu, karargaha girmeden öldür" dedi.
Kahraman askerin son sözleri "Baş üstüne komutanım" oldu. Sesinde korkudan ve tereddütten eser yoktu. Silahını bir kez daha kontrol edip karargahın önünde hainleri beklemeye başladı.
İHANETİN FATURASINI KESTİ
Darbeciler helikopterden iner inmez aralarına girdi. Silahını çıkarıp bir saniye bile düşünmeden tetiği çekti. Vatan hainine ihanetin faturasını göğsüne sıktığı kurşunlarla kesti.
Üniformasının, bayrağının ve vatanının şerefini canı pahasına korudu.
BAYRAĞINI VE VATANININ ŞEREFİNİ CANI PAHASINA KORUDU
Çil yavrusu gibi dağılan darbeci askerler namlularını Halisdemir'e çevirdi. Arkasından sıktıkları 17 kurşun onun adını milletin kahramanları arasına yazdırdı. Üniformasının, bayrağının ve vatanının şerefini canı pahasına korudu.
6 yıl önce şehit olan Kahraman askerin Niğde'deki kabri hiç boş kalmadı. Ona minnet borcunu dualarla ödemek isteyenler Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesindeki kabri başında buluşmaya devam ediyor.
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN İSMİ 251 BEBEĞE VERİLDİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilen darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak, darbenin başarıya ulaşmasını engelleyen demokrasi kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı, 15 Temmuz'dan sonra doğan 251 bebeğe verildi.
Ömer Halisdemir adı artık bu topraklarda yetişen sayısız kahramanlarla birlikte anılıyor.
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