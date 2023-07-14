Kızılelma ve ATAK-2 helikopterine büyük yenilik! Güçlerini birleştirecekler

Rus menşeli ya da NATO bünyesindeki platformlarda ağırlıklı olarak 12,7 milimetre silah sistemlerinin kullanıldığına işaret eden Aral, "12,7 milimetre çekirdeğin ebatından dolayı patlayıcılı mühimmat bugün yok. Olsa bile patlayıcı miktarı düşük olacak. 30 milimetre gibi bu kadar hafif ve geri tepmesi düşük olan bir sistemin yüksek hareket kabiliyeti olan platformalar üzerine takılması muazzam bir avantaj sağlıyor. Bunu da bu sene IDEF fuarında göreceğiz. Kara araçlarının, insansız kara araçlarının, hava araçlarının üzerinde göreceğiz. Silahımız kendi taretimiz ve başka taretler üzerinde sergilenecek." diye konuştu.

Aral, deniz platformlarına yönelik 12,7 milimetre Targan projesi kapsamında HAVELSAN ve Unirobotics ile geliştirme yaparken kule yapısını 30 milimetreyi de kaldıracak şekilde yaptıklarını vurguladı. Cahit Utku Aral, fuarda çeşitli kule çözümlerinin de farklı platformlarla sergileneceğini belirtti.