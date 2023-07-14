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15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLÜ! 15 Temmuz anlamlı, duygusal, yeni, yazılı ve resimli ve Türk Bayrağı görselleri - mesajları...

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Giriş Tarihi: 14.07.2023
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15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLÜ! 15 Temmuz anlamlı, duygusal, yeni, yazılı ve resimli ve Türk Bayrağı görselleri - mesajları...

15 Temmuz anlamlı, duygusal, yeni, yazılı ve resimli ve Türk Bayrağı görselleri için araştırmalar hız kesmeden başladı. 15 Temmuz'un 7. Yıldönümünde gazi ve şehitler anılıyor. Yapılacak törenler ile hain darbe girişiminde yaralanan ve vefat edenler anılacak. Bu anlamlı günde 15 Temmuz sözleri 2023 kurumsal seçenekleri ile değerlendiriliyor. İşte, 15 Temmuz anlamlı, duygusal, yeni, yazılı ve resimli ve Türk Bayrağı görselleri - mesajları...

Şehitler, Türkiye'nin dört bir yanında Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve dualar ile mezarları başında anılıyor. 15 Temmuz sözleri kısa, uzun, duygusal, anlamlı seçenekleri ile araştırılıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü için duygularını paylaşmak isteyenler için detaylar haberimizde...

15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI,her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

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