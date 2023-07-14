14-15 Temmuz 2023 eczaneler açık mı? Bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocakları kapalı mı olacak? Nöbetçi eczaneler listesi...
"14-15 Temmuz eczaneler açık mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 2017 yılından bu yana 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki, 14-15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, açık mı, kapalı mı? İşte, cevabı...
"14-15 Temmuz 2023 eczaneler açık mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 15 Temmuz'da da sağlık ocakları, hastaneler ve eczanelerin çalışma durumları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocakları kapalı mı olacak?
BUGÜN VE YARIN ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler resmi tatillerde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle çalışmaktadır. 15 Temmuz'da da nöbetçi eczaneler açık olacak.
Aşağıdaki linkten hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu öğrenebilirsiniz.
https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/
15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?
15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları çalışmıyor. Hastanelerin acil bölümleri ise hasta kabulüne devam edecekler.
14 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Milli bayramlarda arife günü olmadığından 14 Temmuz 2023 Cuma günü resmi tatil olmayacak. Tüm kamu kuruluşları hizmet verecek.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.
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