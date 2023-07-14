14-15 Temmuz 2023 eczaneler açık mı? Bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocakları kapalı mı olacak? Nöbetçi eczaneler listesi...

"14-15 Temmuz 2023 eczaneler açık mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 15 Temmuz'da da sağlık ocakları, hastaneler ve eczanelerin çalışma durumları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocakları kapalı mı olacak?