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Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!

"Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi olarak adlandırılan darbenin 4. yıl dönümünde tamamlanarak ziyaretçilerine kapısını açtı. Müzeyi ziyaret etmek isteyenler, "Hafıza 15 Temmuz müzesi saat kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorusunu da gündeme getiriyor. İşte detaylar...

Hafıza 15 Temmuz müzesinin nerede olduğu merak konusu oldu. 15 Temmuz'da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde, Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılıyor. Müzeyi ziyaret etmek isteyenler ise, Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? sorusuna yanıt arayamaya başladı. İşte ayrıntılar...

15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılan müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor.

15 TEMMUZ MÜZESİNE NASIL GİDİLİR?

Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor.

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, müze girişi ücretsiz olarak ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. 15 Temmuz Müzesi açıldığı günden itibaren yoğun ilgiyle gerçekleşen katılımlar sağladı.

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