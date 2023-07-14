Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!

Hafıza 15 Temmuz müzesinin nerede olduğu merak konusu oldu. 15 Temmuz'da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde, Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılıyor. Müzeyi ziyaret etmek isteyenler ise, Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? sorusuna yanıt arayamaya başladı. İşte ayrıntılar...