Son dakika | Sırp çete lideri suikastı davasında flaş gelişme! Yakup Doğan Türkiye’ye getirildi
İstanbul’da çete savaşlarında pusu kurularak öldürülen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada cinayetin kilit isimlerinden firari olarak uzun süreden beri aranan ve geçen yılın Ekim ayında Gürcistan’da yakalanan Yakup Doğan Türkiye’ye getirildi.
Şişli'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Sırp suç örgütü Skaljari'nin lideri Juvan Vukotic 8 Eylül'de Şişli Mecidiyeköy Varyant Viyadük üstünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Saldırının ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vukotic'in yine Sırp suç örgütü Kavaç'ın azmettirmesiyle, organize suç örgütü lideri Barış Boyun suç örgütü üyeleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Ekipler konuyla ilgili yaptıkları ilk operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Organize polisi, olayda motosikleti kullanan Yakup Doğan'ın da yakalanması için çalışmalarına devam etti. Yurt dışında olduğu belirlenen Doğan'ın takip eden ekipler, şüphelinin Gürcistan'da olduğunu tespit etti. Gürcistan'da yakalanarak gözaltına alınan Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'ye iade edilen Doğan, polis ekiplerince Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda alındıktan sonra, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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