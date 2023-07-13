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Milli teknolojide yeni çığır açıldı! TSK'nın gücüne güç katacak! Gök Vatan'ın yeni koruyucusu: GÖKDEMİR ilk atışını gerçekleştirdi

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Milli teknolojide yeni çığır açıldı! TSK’nın gücüne güç katacak! Gök Vatan’ın yeni koruyucusu: GÖKDEMİR ilk atışını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefiyle çıkılan yolda, Milli teknoloji hamlelerinin ardı arkası kesilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak Gök Vatan'ın yeni koruyucusu GÖKDEMİR Hava Savunma Füze Sistemi'nin ilk atışı, başarıyla gerçekleştirildi. GÖKDOĞAN füzesini kullanan GÖKDEMİR, ilk kez IDEF'23'te görücüye çıkacak.

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