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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu: Gençlere ücretsiz verilecek

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu: Gençlere ücretsiz verilecek

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.

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