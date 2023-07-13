15 Temmuz kargolar açık mı 2023? 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu?
"15 Temmuz kargolar dağıtım yapıyor mu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 15 Temmuz Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargoların çalışıp çalışmadığı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı olacak? İşte, PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo çalışma saatleri...
"15 Temmuz kargolar açık mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.15 Temmuz Cumartesi günü kargo alacak ya da verecek olanlar Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, cumartesi kargolar çalışacak mı? İşte, PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo çalışma saatleri...
15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, CUMA GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2023 Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargolar kapalı olacaklar. Kargo şubelerinin kaplı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.
Yani kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 17 Temmuz 2022 Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar.
Kargoların yanı sıra PTT şubeleri, noterler ve bankalar da cuma günü hizmet vermeyecekler. Aynı şekilde eczaneler de nöbetçi eczane usulü çalışacaklar.
RESMİ TATİL GÜNLERİ KAPALI OLAN YERLER
Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.
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