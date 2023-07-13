Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? Ücretsiz müzekart nasıl alınır 2023? ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI!
"Ücretsiz müzekart nasıl alınır?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Peki, Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? İşte, ücretsiz müzekart başvuru ekranı!
"Ücretsiz müzekart nasıl alınır?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Müzekart başvurusunda bulunmak isteyenler, haberin detaylarını merak ediyor. Peki, ücretsiz müzekart kimlere verilir? İşte, müzekart GNS başvuru ekranı!
"GENÇLER, MÜZEKART GNS BU YIL DA ÜCRETSİZ OLARAK HİZMETİNİZDE"
Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı paylaşımda; " Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde! Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
325 GENÇ FAYDALANDI!
Gençlik ve Spor Bakanlığının Müzekart GNS projesine başvuran 18-25 yaş arası gençler, sunulan dijital kart ile Türkiye'deki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebiliyor.
Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformu, kültür, sanat, spor ve seyahat imkanlarının yanı sıra gençlerin sosyalleşmelerine destek olmayı amaçlıyor.
BU YIL DA ÜCRETSİZ OLACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, "Genç Ne Sever" Platformu kapsamında geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.
Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ''www.muzekartgns.com'' adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!
- 15 Temmuz 2023 bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü banka, noter çalışıyor mu?
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?
- 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz günü İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak? İstanbul, Ankara...
- 2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…
- AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise sınavları 3. dönem online mı, yüz yüze mi olacak?
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları hangi tarihte açıklanacak?
- 2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz 2023 yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel kurumlar tatil mi?
- SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...