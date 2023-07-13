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Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC açıklaması: Tümüyle destekliyoruz

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Son dakika | Dışişleri Bakanlığı’ndan KKTC açıklaması: Tümüyle destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'ta iki kesimli federal çözüm önerisine ilişkin, "Federal çözüm hedefinin, artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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