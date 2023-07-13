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Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar kimdir? Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar neden öldü?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar kimdir? Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar neden öldü?

"Mustafa Kasadar kimdir, oğlu neden öldü?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İstanbul'da bir apartman dairesinde yaşanan cinayetin detayları kan dondurdu. Cesedin Ravza Yayınları sahibi Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nur Kasadar olduğu ortaya çıktı. Peki, Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar kimdir? İşte, haberin ayrıntıları...

"Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı kim öldürdü?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir daireye giren polis ekipleri parçalanarak dondurucuya konulmuş bir erkek cesedi buldu. Cesedin Ravza Yayınları sahibi Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nur Kasadar olduğu ortaya çıktı. Peki, Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar kimdir? İşte, detaylar...

MUSTAFA KASADAR KİMDİR?

İlahiyatçı yazar, yayıncı, Ravza Yayınları'nın sahibi olan Mustafa Kasadar, 1965 yılında Erzurum'da hayata geldi.1988 yılında Erzurum İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Mustafa Kasadar İsmailağa Cami'nde Ömer Keleş Hoca Efendi'den 4 yıl Arapça Medrese eğitimi aldı. 1989 yılında Ravza Yayınları'nı kurdu.

25 yıldır yayıncılık yapan Kasadar, 9 yıl da öğretmenlik yaptı. Kitapları çok sevdiği için öğretmenlikten istifa ederek Ravza Yayınları'nı kurmuş. Kasadar, yayıncılığa başlamadan önce de kitapları çok sevdiğini, kitapçılara sık sık gittiğini söyledi.

Ravza Yayınları'ndan şimdiye kadar beş yüze yakın eser çıktığını söyleyen Kasadar, "Yayıncılık çok zor bir iş. Ravza'nın kitaplarıyla büyüyen bir nesil oldu. Fikir kitapları yayınladığımız dönemlerde bu kitaplarımızdan çok kişi istifade etti.

Özellikle gençliğe yönelik yayınlar yaptı. Uzun yıllar Milli Gençlik Vakfı'da yönetici olarak; onun devamı olan Anadolu Gençlik Derneği'nde de eğitimci olarak görev yaptı. Ehl-i Sünnet Âlimler Birliği Derneği (ESAB), Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği Derneği (UMAD), Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Din Görevlileri Birliği Derneği gibi birçok derneğin üyesidir.

OLAY HAKKINDA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bağlı Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti.

Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi.

Cesedin saklandığı derin dondurucunun da inceleme yapılmak üzere kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi.

GAZETECİ-YAZAR MUSTAFA KASADAR'IN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kimik tespiti yapılan cesedin Ravza Yayınları Sahibi Gazeteci Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nur Kasadar olduğu ortaya çıktı. Kasadar'ın Pazartesi günü ortadan kaybolduğu ve kaçırıldığı öne sürüldü.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Dedektifleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri devam ediyor.

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