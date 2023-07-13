Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar kimdir? Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar neden öldü?

Ravza Yayınları'ndan şimdiye kadar beş yüze yakın eser çıktığını söyleyen Kasadar, "Yayıncılık çok zor bir iş. Ravza'nın kitaplarıyla büyüyen bir nesil oldu. Fikir kitapları yayınladığımız dönemlerde bu kitaplarımızdan çok kişi istifade etti.

Özellikle gençliğe yönelik yayınlar yaptı. Uzun yıllar Milli Gençlik Vakfı'da yönetici olarak; onun devamı olan Anadolu Gençlik Derneği'nde de eğitimci olarak görev yaptı. Ehl-i Sünnet Âlimler Birliği Derneği (ESAB), Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği Derneği (UMAD), Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Din Görevlileri Birliği Derneği gibi birçok derneğin üyesidir.