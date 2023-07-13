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İstanbul'da yakalanan DHKP/C'li tutuklandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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İstanbul’da yakalanan DHKP/C’li tutuklandı!

Son dakika haberine göre Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranırken İstanbul'da yakalanan silahlı terör örgütü DHKP-C üyesi tutuklandı.

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