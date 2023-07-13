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Berlin Deprem Konferansı! Başkan Erdoğan: Deprem konutları sonbaharda teslim edilecek

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Berlin Deprem Konferansı! Başkan Erdoğan: Deprem konutları sonbaharda teslim edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Berlin Deprem Konferansı’na bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, “Dünyanın dört bir yanından yardıma koşanları unutamayız. Dayanışma sergileyen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Asrın felaketinde 50 binden fazla canımızı kaybettik. 6 Şubat depremlerinde 14 milyon insanımız etkilendi. Hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Depremin ülkemize toplam maliyeti 104 milyar dolar. Deprem konutlarının teslimi ekim-kasım ayında başlayacak. 319 bini ilk 1 yılda olmak üzere 650 bin konut yapılacak.” dedi.

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