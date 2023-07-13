ABD'li senatörlerin Türkiye hazımsızlığı: Skandal F-16 önerisi
Litvanya'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Birçok ülke Başkan Erdoğan'ın zaferinden söz ederken F-16 konusunda varılan sonuç, ABD'li senatörü rahatsız etti.
NATO Liderler Zirvesi'nde hiç kuşkusuz en önemli isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Zirve öncesi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirilen görüşmede alınan kararlar dünya gündemine otururken ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan toplantı da gündemi oldukça meşgul etti. Görüşme sonrası alınan kararlar ise bazı çevreleri rahatsız etti.
Yunan-Amerikan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Nicole Malliotakis, F-16 sözleşmesi için yeni şartlar konuşması gerektiğini öne sürdü.
Sözleşmede F-16'ların satılması halinde Doğu Akdeniz'de ABD'nin müttefiklerine karşı kullanılmamasını sağlayacak hükümler yer almasını öngören Malliotakis, Biden yönetimini de hedef aldı.
BİDEN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 uçaklarına sahip olmasının, "ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu" belirtti.
Blinken, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-16 uçaklarının verilmesi ve bunun ABD Kongresi tarafından onaylanması hususundaki soruları cevapladı.
ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır. İttifak genelinde yaptığımız şey, bu; ittifakı olabildiğince güçlü kılmak için tüm üyelerinin ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan emin olmak." dedi.
Anthony Blinken, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Kongre'nin iki kanadından yapılan itirazların nasıl aşılacağı yönündeki soruya ise "Bunlar bizim için her zaman ayrı konular olmuştur. İsveç'i NATO'ya sokma süreci, Türkiye'nin ilerlemeyi kabul etmesiyle devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin modernize edilmiş F-16'lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır." diye cevap verdi.
Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu vurgulayan Blinken, "Tüm NATO'nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir." diye ekledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 30 Mayıs'ta, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına olduğunu" söylemişti.
Blinken, bazı Kongre üyelerinin İsveç'in NATO'ya katılımını F-16'lardaki ilerlemeye bağladığını, Kongre'nin "tamamen eşit ve bağımsız bir hükümet organı olduğunu" ama kendi açılarından her iki konuda da mümkün olan en kısa sürede ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtmişti.
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